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1 час назад

«Базель» обсуждает с ЦСКА возвращение Чалова

Sports.ruиещё 3

«Базель» хочет вернуть форварда ЦСКА Федора Чалова.

В ЦСКА может вернуться нападающий
Фото: Sports.ruSports.ru

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых.

Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба.

Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было», – сказал руководитель пресс-службы швейцарского клуба Симон Вальтер.

Нападающий ЦСКА во второй половине сезона-2021/22 выступал за швейцарский клуб на правах аренды и уже вернулся в Москву.

В 16 матчах Федор забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

Футбол,Федор Чалов,
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