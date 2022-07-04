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14 минут назад

Андрей Ещенко получил должность в академии «Спартака»

Чемпионат.comиещё 3

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко занял пост технического директора академии московского клуба, сообщается на официальном сайте организации.

Ещенко вернулся в «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ещенко будет работать со старшими возрастными группами. В первую очередь экс-игрок «Спартака» сосредоточит внимание на командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге.

Напомним, Ещенко выступал за основную команду «Спартака» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он — чемпион России (сезон-2016/2017) и обладатель Суперкубка страны (2017). Ранее Ещенко играл в составе таких команд, как «Химки», киевское «Динамо», московское «Динамо», киевский «Арсенал», «Днепр», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань», и других клубов. С 2012 по 2014 год Ещенко вызывался в сборную России.

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