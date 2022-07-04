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1 час назад

Эриксен согласился перейти в "Манчестер Юнайтед"

Soccer News

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен принял решение перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Эриксен согласился перейти в "Манчестер Юнайтед"
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, футболист согласовал с манкунианцами контракт до лета 2025 года. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется "Манчестер Юнайтед" бесплатно. Для завершения трансфера датчанину осталось пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 30-летний Эриксен выступал за "Брентфорд", провел за клуб 11 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Футбол,Фабрицио Романо,Кристиан Эриксен,Манчестер Юнайтед,
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