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1 час назад

Роналду выставил на продажу самолёт стоимостью 20 млн евро

Евро-футбол.Руиещё 1

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил продать свой личный самолет, об этом рапортует газета Marca.

Роналду выставил на продажу самолет стоимостью 20 млн евро
Фото: ReutersReuters

Источник отмечает, что последнее время португальский футболист сдавал воздушное судно в аренду. Он брал за услугу от шести до десяти тысяч евро за час полета.

Роналду пропустит вторую подряд тренировку «МЮ». Неизвестно, когда он вернется в клуб

Криштиану решил продать самолет, который купил за 20 миллионов евро, по причине малой вместимости. Он может вместить максимум десять пассажиров.

Денежные средства, которые Криштиану выручит в продажи, он планирует вложить в покупку нового более комфортабельного самолета.

Ранее сообщалось, что Роналду решил сменить «МЮ» на другой гранд АПЛ.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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