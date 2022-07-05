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1 час назад

Гендиректор «Зенита» о Дзюбе: «Легендарный для нас игрок, это не подлежит сомнению, но изменения неизбежны. В 99 случаях из 100 игроки не готовы понять, что они уже не те»

Sports.ru

Генеральный директор «Зенита» высказался об уходе Артема Дзюбы.

Гендиректор «Зенита»: Дзюба уже не тот
Фото: Sports.ruSports.ru

– Тяжело было расставаться с Артемом Дзюбой?

– Обновление команды – нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению.

Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те. В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться, и что оплата труда может измениться.

Возьмите того же Юрия Жиркова – еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените».

Расставание со значимыми людьми – это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема, – сказал Александр Медведев.

Футбол,Артем Дзюба,Юрий Жирков,Александр Медведев,Зенит,
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