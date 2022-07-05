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1 час назад

В Словении фанаты выгнали женатого на россиянке тренера с пресс-конференции

Lenta.ruиещё 1

Болельщики «Олимпии» из Любляны выгнали нового главного тренера команды Альберта Риеру с пресс-конференции. Видео появилось на YouTube-канале Sisu Gabriel.

Словенские фанаты ворвались на мероприятие, выступая против назначения специалиста. Сам Риера в комментарии Marca заявил, что болельщики на повышенных тонах общались с президентом клуба Миланом Мандаричем. Тренер подчеркнул, что был не намерен участвовать в перепалке и покинул пресс-конференцию.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой. Пара воспитывает троих детей.

Для Риеры это первый опыт работы главным тренером. До этого он два года был ассистентом наставника турецкого «Галатасарая». Будучи футболистом, испанец выступал за «Мальорку», «Бордо», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Уотфорд», «Олимпиакос» и «Галатасарай».

Футбол,Видео,Альберт Риера,Юлия Королева,
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