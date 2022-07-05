В Словении фанаты выгнали женатого на россиянке тренера с пресс-конференции

Болельщики «Олимпии» из Любляны выгнали нового главного тренера команды Альберта Риеру с пресс-конференции. Видео появилось на YouTube-канале Sisu Gabriel.

Словенские фанаты ворвались на мероприятие, выступая против назначения специалиста. Сам Риера в комментарии Marca заявил, что болельщики на повышенных тонах общались с президентом клуба Миланом Мандаричем. Тренер подчеркнул, что был не намерен участвовать в перепалке и покинул пресс-конференцию.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой. Пара воспитывает троих детей.