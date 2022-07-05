Рассмотрение апелляции РФС к ФИФА и УЕФА длилось более шести часов

В Спортивном арбитражном суде (CAS) прошло рассмотрение апелляции Российского футбольного союза (РФС) по поводу решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские команды от участия в международных соревнованиях.

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По информации ТАСС, рассмотрение апелляции проходило в формате видеоконференции и длилось около шесть часов.

"5 июля CAS начал рассмотрение по существу исков РФС к УЕФА и ФИФА, в которых РФС требует отменить решение о запрете участия российских команд в международных турнирах. Заседание прошло в режиме онлайн и продолжалось более 6 часов", — сказано в заявлении.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.