Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
19 минут назад

Рассмотрение апелляции РФС к ФИФА и УЕФА длилось более шести часов

Газета.Ruиещё 3

В Спортивном арбитражном суде (CAS) прошло рассмотрение апелляции Российского футбольного союза (РФС) по поводу решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские команды от участия в международных соревнованиях.

Рассмотрение апелляции РФС к ФИФА и УЕФА длилось более шести часов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ТАСС, рассмотрение апелляции проходило в формате видеоконференции и длилось около шесть часов.

"5 июля CAS начал рассмотрение по существу исков РФС к УЕФА и ФИФА, в которых РФС требует отменить решение о запрете участия российских команд в международных турнирах. Заседание прошло в режиме онлайн и продолжалось более 6 часов", — сказано в заявлении.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) собирается обжаловать решение Международной федерации хоккея (IIHF) отклонить апелляцию на решение о недопуске сборной России на международные соревнования.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители