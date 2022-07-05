«Я скоро вернусь в задницу». Мартинс допустил ошибку в тексте о возвращении

Ранее Мартинс анонсировал возвращение в Россию, опубликовав пост в социальных сетях. Однако изначально люксембургский полузащитник допустил ошибку в сообщении, написав «Я скоро вернусь в задницу», но потом быстро исправил пост на «Всё в порядке, я скоро вернусь обратно».

Мартинс задержался в летнем отпуске из-за проблем со здоровьем. Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз», а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста. В минувшем сезоне 25-летний люксембургский полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Мартинс вызывается в сборную Люксембурга.