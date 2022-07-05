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35 минут назад

«Я скоро вернусь в задницу». Мартинс допустил курьёзную ошибку в тексте о возвращении

Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра допустил курьёзную ошибку при заявлении о скором возвращении в московский клуб.

«Я скоро вернусь в задницу». Мартинс допустил ошибку в тексте о возвращении
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее Мартинс анонсировал возвращение в Россию, опубликовав пост в социальных сетях. Однако изначально люксембургский полузащитник допустил ошибку в сообщении, написав «Я скоро вернусь в задницу», но потом быстро исправил пост на «Всё в порядке, я скоро вернусь обратно».

Предположительно, Мартинса подвёл переводчик, так как слова «назад» и «задница» являются однокоренными в английском языке.

Мартинс задержался в летнем отпуске из-за проблем со здоровьем. Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз», а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста. В минувшем сезоне 25-летний люксембургский полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Мартинс вызывается в сборную Люксембурга.

Футбол,Спартак,
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