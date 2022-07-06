Гол Халка помог "Атлетико Минейро" выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро" со счетом 1:0 обыграл эквадорский "Эмелек" в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в среду на стадионе "Минейран" в бразильском Белу-Оризонте.

Гол забил Халк на 79-й минуте с пенальти. Нападающий с 2012 по 2016 год выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл чемпионат России (сезон-2014/15), Кубок России (2015/16) и суперкубок страны (2015).