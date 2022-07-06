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38 минут назад

Гол Халка помог "Атлетико Минейро" выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес

ТАСС

Бразильский футбольный клуб "Атлетико Минейро" со счетом 1:0 обыграл эквадорский "Эмелек" в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в среду на стадионе "Минейран" в бразильском Белу-Оризонте.

Гол Халка помог "Атлетико Минейро" выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес
Фото: ТАССТАСС

Гол забил Халк на 79-й минуте с пенальти. Нападающий с 2012 по 2016 год выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл чемпионат России (сезон-2014/15), Кубок России (2015/16) и суперкубок страны (2015).

Бразильский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Первая встреча, прошедшая 29 июня, завершилась со счетом 1:1.

"Атлетико Минейро" является обладателем Кубка Либертадорес 2013 года. Лучшим достижением "Эмелека" является выход в полуфинал турнира.

Футбол,Зенит,
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