Дзюба мог продолжить карьеру в топ-клубе из Москвы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба имел вариант перехода в один из московских клубов. Об этом посредством социальных сетей поведал пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

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По его словам, 33-летний центральный форвард был готов пополнить ряды столичного ЦСКА. Несмотря на желание Дзюбы, до конкретных переговоров дело так и не дошло.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». За «Зенит» он выступал с 2015 года. По завершении минувшего сезона между сторонами истекло трудовое соглашение.