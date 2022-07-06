Экс-футболист «Арсенала» признался в любви к Путину

Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Адебайор признался в любви к президенту России Владимиру Путину. Как сообщает Sport24, африканский спортсмен отметил российского лидера за высокий уровень дисциплины.
«Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит "нет" — значит, нет. Если "да" — то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет», — заявил футболист.
Напомним, что Эммануэль Адебайор — экс-футболист сборной Того, в 2008 году стал Африканским футболистом года. Известен по игре за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхем».
Ранее форвард признался, что ему нравится Москва. По его мнению, в российской столице есть «сходства» с африканскими странами в плане менталитета. Он назвал ее одним из самых красивых городов в Европе и добавил, что хотел бы провести отпуск с 12-летней дочерью именно в РФ.