Экс-футболист «Арсенала» признался в любви к Путину

«Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит "нет" — значит, нет. Если "да" — то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет», — заявил футболист.