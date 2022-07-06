Народ против Кубка Лиги: почему идея о новом турнире вызывает сомнения

Против создания в России Кубка лиги 6 июля выступил телеканал "Матч ТВ". В этот же день стало известно, что несколько клубов выразили сомнения относительно проведения этого турнира. Ранее генсек РФС Александр Алаев тоже заявил, что не является сторонником данной идеи. Проблемы, на которую указывают противники проекта — экономическая, медийная составляющая и вопросы конкуренции.

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В открытом письме "Матч ТВ" к руководству Российской премьер-лиги говорится, что проведение нового турнира "негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу". Это повлечет за собой последствия для всех участвующих сторон, отмечается в документе.

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"Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия", — заявлено в письме.

Там отмечается, что создание нового чемпионата ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров страны — Кубка России по футболу.

Авторы обращения добавили, что оставляют за собой право применить меры юридического характера относительно лицензионного договора с РПЛ.

Кроме того, 6 июля стало известно, что несколько клубов выразили сомнения в связи с идеей о создании нового турнира. Это «Зенит», «Спартак», «Химки», «Сочи», «Оренбург» и «Факел», сообщил «Чемпионату» источник в РПЛ.

"Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели", — сказал собеседник издания.

В клубах пояснили, что финальная позиция будет зависеть от переговоров рабочей группы с РФС.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отметил, что Кубок не проработан с точки зрения финансирования.

"Безусловно, мы понимаем, что это и турнир, на котором будет использоваться персонифицированная карта. Это тоже дополнительная нагрузка", — добавил Терюшков.

По его словам, "Химки" не готовы поддержать идею о создании турнира на данном этапе.

По сообщению "РБК Спорт", в "Спартаке" сказали, что в целом положительно относятся к проекту, однако ряд вопросов требует разрешения. В клубе подчеркнули, что турнир поможет командам получить дополнительный доход.

Обсуждение проекта состоялось на собрании клубов РПЛ. Большинство из них поддержали идею о создании нового турнира. При этом голосования по данному вопросу не проводилось, уточняет "РИА Новости".

В мае против организации Кубка Лиги высказался Алаев.

"Не являюсь сторонником Кубка Лиги. Тем более когда у нас растет интерес со стороны болельщиков к Кубку России. Это настоящий, самобытный турнир", — сказал он изданию.

Он отметил, что имеются вопросы по экономической составляющей проекта.