Лидер «Ромы» готовится к переезду в Турин

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло всё ближе к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По информации источника, переговоры туринцев и агента игрока завершились успешно. Для нападающего готов контракт до 2027 года с зарплатой четыре млн евро в год. Трансфер обойдётся «старой синьоре» в 50 млн евро.

Дзаньоло перешёл в «Рому» в 2018 году из «Интера» за 4,5 млн евро. Его действующее соглашение со столичным клубом рассчитано до 2024 года.