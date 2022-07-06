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1 час назад

Лидер «Ромы» готовится к переезду в Турин

Евро-футбол.Ру

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло всё ближе к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

Лидер «Ромы» готовится к переезду в Турин
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, переговоры туринцев и агента игрока завершились успешно. Для нападающего готов контракт до 2027 года с зарплатой четыре млн евро в год. Трансфер обойдётся «старой синьоре» в 50 млн евро.

Дзаньоло перешёл в «Рому» в 2018 году из «Интера» за 4,5 млн евро. Его действующее соглашение со столичным клубом рассчитано до 2024 года.

Всего за волков 23-летний итальянец провёл 111 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает Николо в 33 млн евро.

Футбол,Николо Дзаньоло,
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