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1 час назад

"Манчестер Юнайтед" смирился с вероятным уходом Роналду

Газета.Ruиещё 1

Руководство "Манчестер Юнайтед" смирилось с тем, что звездный португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть английский клуб в это летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

"Манчестер Юнайтед" смирился с вероятным уходом Роналду
Фото: ReutersReuters

По информации источника, в клубе поняли, что удерживать футболиста против его воли не стоит. Руководство хочет избежать затяжного конфликта, поскольку он может сказаться на игре команды. Отмечается, что наставник "Юнайтед" Эрик тен Хаг после разговора с руководителями понял, что формировать команду на следующий сезон ему придется без форварда.

Сообщалось, что Роналду интересен вариант с лондонским "Челси". Жорже Мендеш, агент Роналду, уже провел встречу с совладельцем "синих" Тоддом Боэли, который в данный момент выполняет роль спортивного директора клуба. Также в СМИ появлялась информация о том, что контракт 37-летнему футболисту готовы предложить "Рома", "Барселона", "Наполи" и "Спортинг".

Говорилось также о "Баварии", однако в самом мюнхенском клубе это опровергли. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. Ранее сообщалось, что пресс-служба аэропорта в городе Ливерпуль пошутила по поводу вероятного ухода звездного португальского нападающего Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

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