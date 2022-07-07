Семин ответил на вопрос, разгромит ли «Зенит» «Спартак» в матче за Суперкубок

«Во-первых, Суперкубок — старт сезона. Думаю, важнее всего, что будет полный стадион, большое количество людей. Когда стадион заполнен, всегда футбол в эмоциональном плане бывает очень мощным. Другое дело по качеству вопрос. Первый матч сезона. Думаю, будет интересно.



Суперкубок — это всегда игра до последних минут, до дополнительного времени, даже до серии пенальти. Не помню, чтобы в последнее время на Суперкубке были разгромы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.