Игрок "Зенита" пожаловался на срыв отличного трансфера

24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на нашу ответную игру с «Бетисом». После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешел бы в этот клуб. Но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен.