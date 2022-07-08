Почему Кубок лиги в РФ под угрозой срыва и кому это выгодно

Вопрос не в самой идее нового соревнования.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Кубок лиги ― самое обсуждаемое событие в российском футболе последних нескольких дней. Процесс создания третьего турнира в следующем сезоне вызывает большое количество споров и противоречий с разных сторон. Разбираемся, что сейчас происходит с турниром и почему до сих пор нет понимания, состоится ли он.

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Кто выступает за Кубок лиги

Кубком лиги занимается рабочая группа, состоящая из менеджеров нескольких клубов РПЛ. Активнее всего над новым турниром работают «Динамо» и ЦСКА. Председателем рабочей группы является гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, а помогает ему гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Что мешает организации Кубка лиги прямо сейчас

7 июля на своём брифинге будущий президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении Кубка лиги.

— Я не против этого турнира, поддержу любой формат, который будет приносить пользу. Я вчера свою позицию донёс клубам, перечислил все сложности:

спортивная составляющая ― все ли клубы потянут такой график, не превратится ли этот турнир в соревнование дублирующих команд;

финансовые гарантии, представленные на данный момент, не до конца отвечают на все вопросы;

непонятно, кто будет вещателем. Конкретного предложения от вещателей нет;

вызывает вопросы согласование данного турнира с органами федеральной власти — Минспорта и правоохранительными органами — Fan ID никто не отменял. Пока непонятно, какой будет реакция органов, если Кубок лиги будет проводиться без паспорта болельщика. Если же с ним, то надо будет вносить изменения в федеральный закон;

основная тема — отношение действующих партнёров РПЛ к новому турниру. Письмо «Матч ТВ» вы видели. Не надо тему закрывать, надо ответить на вопросы.

Давайте разберём каждый сдерживающий фактор отдельно.

Против Кубка лиги главные партнёры РПЛ

Главная проблема прямо сейчас ― отношение к турниру основного вещателя РПЛ ― «Матч ТВ» и титульного спонсора лиги ― букмекерской компании Winline.

«Матч ТВ» уже выступил с открытым письмом: высказался против организации Кубка лиги и пригрозил пересмотреть условия контракта с РПЛ или вообще его разорвать. Наши источники на футбольном рынке считают данный манёвр рычагом давления на клубы, а не реальной угрозой. Но понимают, почему клубы могут пойти навстречу «Матчу». Несколько месяцев назад канал и РПЛ заключили новый договор о телеправах, согласно которому вещатель будет платить лиге баснословные 7 млрд рублей в год за трансляции матчей РПЛ. Наши источники называют данную сумму гораздо выше рыночной и уверены, что в случае разрыва текущего контракта и проведения нового тендера ни один из потенциальных вещателей не предложит за РПЛ больше 3 млрд рублей в год. А от нынешней суммы клубы РПЛ отказываться не готовы.

Похожая логика и у титульного спонсора РПЛ ― Winline. Компании невыгоден турнир, который будет спонсироваться другим букмекером и к которому будет приковано внимание из-за большого количества топ-матчей.

По нашей информации, стать титульным спонсором Кубка лиги изъявила желание пока только букмекерская компания BetBoom, ею был прислан бумажный оффер. Телевещателем готова выступить компания TeleSport, но у многих людей в РФС нет желания сотрудничать с этой компанией из-за напряжённых отношений. Руководители рабочей группы Кубка лиги при этом убеждают другие клубы, что сотрудничество с BetBoom и TeleSport принесёт 2,5 млрд рублей.

Но, по словам наших источников, уход данного турнира на сторонние платформы транслирования является утопией. «BetBoom не даст обещанных денег, если турнир не будет на «Матч ТВ». Любому букмекеру нужен федеральный канал», ― добавил один из наших источников.

Некоторые клубы сомневаются, что найдут игроков на три турнира

На общем собрании клубов 6 июля, где обсуждался Кубок лиги, несколько клубов РПЛ высказали сомнения в надобности создания нового турнира из-за того, что тогда график станет плотным. Об этом нам рассказал источник с собрания. Руководители данных команд утверждают, что на три турнира игроков они не найдут, а значит, будут играть в новом соревновании вторым составом, что подорвёт его престижность. Кстати, о готовности играть лишь вторым составом уже заявили «Химки».

Сюда же добавляются вопросы логистики: по нашей информации, тем, что этот вопрос не проработан, на собрании лиги остались недовольны шесть клубов, в том числе «Спартак» и «Зенит».

Fan ID

Ещё одно препятствие для Кубка лиги ― Fan ID. По нашей информации, на сегодняшний день никто не вёл обсуждений с Минспорта и правоохранительными органами о новом турнире. Про это же сказал и Алаев: «Пока непонятно, какой будет реакция органов, если Кубок лиги будет проводиться без паспорта болельщика. Если же с ним, то надо будет вносить изменения в федеральный закон. Изначальное решение исполкома РФС было, что к 15 июля должны быть готовы регламент, календарь и все согласования Кубка лиги плюс договор между РФС и РПЛ».

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При этом у Кубка лиги есть альтернатива, которая гораздо выгоднее РФС. Речь идёт о реформе Кубка России. Её мы подробно описывали вот здесь. Почему она выгодна РФС? В таком случае Кубок лиги не понизит престиж Кубка России, из-за чего в РФС очень сильно переживают.