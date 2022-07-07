«У России есть шанс сыграть на ЧМ в Катаре» - юрист

— Шанс выиграть есть всегда, но с нами этот вопрос не обсуждался, остальное в компетенции самого РФС. Вообще, у таких процессов может быть несколько целей. Как победа, например, так и участие. Чтобы было понятнее, напомню ситуацию с односторонним разрывом контрактов легионерами в российских клубах. Если на нее не отреагировать, на следующий год повторится то же самое. В противном случае люди столкнутся с перспективой судов и задумаются. Главная цель, конечно, выиграть. Но даже если нет, — дать понять: санкции не будут приняты безропотно. Продолжим бороться, взбивать молоко в сметану, как лягушка в кувшине.



Другой сюжет: клиент знает, что шансы малы, но хочет потянуть время. Сейчас денег на выплату долгов нет, через год появятся, можем уйти в судебную тяжбу? Можем. Без нее банкротство состоялось бы немедленно, а так появляется отсрочка, чтобы выправить ситуацию. Может, люди и готовы проиграть. Но через год.



Моральный аспект тоже не стоит забывать. Сделать все возможное, по крайней мере попытаться, — тоже стимул пойти в суд. Не привязываю это к нынешнему делу, а объясняю, как бывает. При том что шанс победить действительно есть. И определенный задел на будущее не помешает: эти процессы, скорее всего, не последние из подобных.