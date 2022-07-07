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1 час назад

Роналду пропустил тренировку «МЮ» четвертый день подряд. Завтра клуб уезжает в предсезонный тур

Sports.ru

Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку «Манчестер Юнайтед».

Роналду опять пропустил тренировку «МЮ»
Фото: Sports.ruSports.ru

Manchester Evening News сообщает, что на сегодняшнее занятие 37-летний нападающий не явился.

Таким образом, Роналду пропустил 4-й день предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед» подряд. Он должен был вернуться к тренировкам в понедельник вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах сборных в конце минувшего сезона.

Завтра днем «Ман Юнайтед» отправится в тур по Австралии и Тайланду. По этой причине команда сегодня провела двойную тренировку.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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