Роналду опять пропустил тренировку «МЮ»

Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку «Манчестер Юнайтед».

Фото: Sports.ru Sports.ru

Manchester Evening News сообщает, что на сегодняшнее занятие 37-летний нападающий не явился.

Таким образом, Роналду пропустил 4-й день предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед» подряд. Он должен был вернуться к тренировкам в понедельник вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах сборных в конце минувшего сезона.

Завтра днем «Ман Юнайтед» отправится в тур по Австралии и Тайланду. По этой причине команда сегодня провела двойную тренировку.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.