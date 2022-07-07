Роналду опять пропустил тренировку «МЮ»

Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку «Манчестер Юнайтед».
Manchester Evening News сообщает, что на сегодняшнее занятие 37-летний нападающий не явился.
Таким образом, Роналду пропустил 4-й день предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед» подряд. Он должен был вернуться к тренировкам в понедельник вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах сборных в конце минувшего сезона.
Завтра днем «Ман Юнайтед» отправится в тур по Австралии и Тайланду. По этой причине команда сегодня провела двойную тренировку.
Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.