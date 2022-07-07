Футболист Ахметов стал игроком «Краснодара»

Полузащитник Ильзат Ахметов подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар". Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

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Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на два года. Ахметов перешел в "Краснодар" на правах свободного агента.

С 2018 по 2022 год Ахметов выступал за московский ЦСКА, в составе команды он стал обладателем Суперкубка России. За московский клуб он провел 104 матча, забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Также он выступал за казанский "Рубин".