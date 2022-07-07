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47 минут назад

В РФС раскрыли отношение ФИФА к российскому футболу

Lenta.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил отношение международных организаций к отечественному футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В РФС раскрыли отношение ФИФА к российскому футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алаев признался, что сохраняет оптимизм в отношении шансов на снятие ограничений для российских команд и сборных. По его мнению, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) положительно относятся к российскому футболу.

Ранее экс-тренер «Анжи» Александр Григорян раскритиковал российских функционеров, которые надеются на скорое окончание санкций со стороны ФИФА и УЕФА. По мнению эксперта, изоляция российского футбола затянется на долгие годы.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались вне чемпионатов мира и Европы.

Футбол,Александр Алаев,Александр Григорян,РФС,УЕФА,
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