Павлюченко возмущен "интимными" рассказами про Аршавина

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировал на слова Эммануэля Адебайора, рассказавшего о случае с экс-игроком «Арсенала» Андреем Аршавиным.
В интервью Адебайор рассказал, как застал россиянина в раздевалке в перерыве матча за просмотром ролика интимного характера.
— Адебайор говорил, что Аршавин смотрел порно? Эммануэль вроде взрослый человек. И зачем говорить такие вещи? Нельзя этого делать ни в студии, ни на камеру, ни в интервью. Нельзя выносить такой сор из избы! Это не красит человека. Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред?! Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре.
Ну как это возможно?! Заходишь в перерыве в раздевалку. Тренер дает установки, говорит, что нужно изменить во втором тайме, а ты смотришь порно в этот момент? Да не, бред какой-то! Я же очень хорошо знаю Адебайора. Он приукрашивает. Видать, хотел сыграть на позитиве или рассмешить. У меня столько историй, которые я могу рассказать про Адебайора. Но их, наверное, нельзя рассказывать, и я же не делаю этого. Надо как-то думать своей головой, что ты говоришь и кому, — сказал Павлюченко Sport24.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Всего за английский клуб россиянин провел 145 матчей, забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач.