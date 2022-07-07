РФС подтвердил выступление «Би-2» на церемонии закрытия Суперкубка

Группа «Би-2» выступит 9 июля на церемонии закрытия Суперкубка России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза .

«Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» закроет выступление группы «Би-2». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало в 19:00», — написано в сообщении.

До этого в СМИ появилась информация, что выступление группы «Ленинград» исключили из списка артистов на Суперкубке. Причина замены неизвестна.