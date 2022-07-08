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1 час назад

Продажа алкоголя на стадионах ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена

Sports.ru

На катарских стадионах в ходе ЧМ-2022 будет запрещена реализация алкогольных напитков.

На ЧМ-2022 в Катаре не будет алкоголя
Фото: Sports.ruSports.ru

«Планы еще дорабатываются, но на данный момент ситуация такова, что фанаты смогут выпить пива до входа на территорию стадиона и после выхода с нее, но на аренах в ходе матчей оно продаваться не будет», – сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

При этом реализация пива в течение ограниченного времени будет осуществляться в определенных частях основной фан-зоны ФИФА в Дохе. Также алкоголь будет доступен еще в нескольких специально отведенных местах. Цены на пиво пока не согласованы.

В Катаре действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также на его ввоз в страну. Нельзя посетителям и делать покупки в единственном в стране магазине спиртного, расположенном на окраине Дохи. Приобрести алкоголь им можно лишь в нескольких отелях и клубах, имеющих соответствующие лицензии.

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