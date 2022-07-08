Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

«Многие СМИ изначально ошибочно включили меня в список участников матча легенд между «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский».



Сообщаю вам, при всём моём желании, но принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году ещё организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся», — написал Малафеев в социальной сети.