Как оформить Fan ID: инструкция

Начиная с 4 июля, в России можно оформить электронную карту болельщика (Fan ID). По новым правилам, она потребуется для посещения некоторых спортивных мероприятий. Со старта РПЛ электронный документ будет необходим для прохода на пять стадионов: "Фишт" в Сочи, "Ростов-Арена", "Екатеринбург Арена", "Солидарность Самара Арена" и "Нижний Новгород". В декабре Fan ID понадобится и на других спортивных объектах. Рассказываем, как получить эту виртуальную карту.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщается на сайте "Госуслуги", для оформления электронной карты болельщика необходимо посетить МФЦ. Однако если заранее подать заявку через государственный портал, время ожидания в многофункциональном центре значительно сократится, поскольку материалы будут уже загружены в базу.

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Отметим, что оформляется Fan ID один раз, но при посещении матча он генерируется заново и привязывается к номеру билета. Поэтому перед каждым посещением придется заходить на сайт госуслуг и скачивать код заново. В будущем, правда, должно появиться специальное мобильное приложение, которое облегчит этот процесс.

Fan ID можно оформить как взрослому, так и ребенку. Это рекомендуется сделать не менее чем за пять дней до матча. Для оформления карты необходима регистрация на "Госуслугах".

Способ 1. Просто приходим в МФЦ

Обратитесь в МФЦ. С собой возьмите паспорт или свидетельство о рождении для ребенка. Сотрудник многофункционального центра сделает фото и проверит ваши данные. После проверки сведений в ведомствах в личном кабинете на "Госуслугах" появится карта. Время обработки данных может занимать до 72 часов.

Способ 2. Сначала подаем заявку на "Госуслугах"

Если вы хотите сократить время пребывания в МФЦ, сначала подайте заявку на оформление карты на сайте "Госуслуги". Для этого:

Откройте главную страницу сайта. Выберите "Оформить карту". После этого система запросит логин и пароль. Введите их. Подтвердите ваши персональные и контактные данные. Загрузите портретное фото. Требования к фотографиям указаны на сайте "Госуслуги". Дождитесь уведомления о необходимости посетить МФЦ для подтверждения личности. Посетите МФЦ. Возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении для ребенка. Сотрудник многофункционального центра проверит данные. После проверки сведений карта появится в личном кабинете.

Как получить карту для ребенка

Fan ID должны оформить все, кто планирует присутствовать на стадионе в день матча. Это относится и к детям независимо от их возраста. Карту болельщика на несовершеннолетних оформляет в своем личном кабинете на "Госуслугах" один из родителей или представитель по нотариальной доверенности.

При оформлении заявки на получение карты в личном кабинете система спрашивает: "На кого оформить карту?" Нужно выбрать вариант "На себя и детей до 14 лет". Подтвердите личные данные и загрузите фотографию каждого из детей. Обратитесь в МФЦ для проверки личности. Возьмите с собой паспорт и свидетельства о рождении. Для представителей потребуется нотариальная доверенность. Если фотография ребенка загружена на "Госуслугах", его личное присутствие не нужно. После проверки информации карта болельщика появится в личном кабинете.

Дети от 14 лет могут самостоятельно заполнить анкету на "Госуслугах" и загрузить фотографию, пояснили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Карта болельщика необходима, чтобы купить билет на матч. Для этого нужно будет сообщить ее номер в кассе или ввести эту комбинацию цифр при покупке абонемента онлайн. Чтобы попасть на стадион, нужно будет предъявить QR-код, который сформируется в личном кабинете "Госуслуг" после покупки билета. Электронная карта болельщика оформляется один раз, уточняет "Чемпионат".