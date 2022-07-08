Как оформить Fan ID: инструкция

Начиная с 4 июля, в России можно оформить электронную карту болельщика (Fan ID). По новым правилам, она потребуется для посещения некоторых спортивных мероприятий. Со старта РПЛ электронный документ будет необходим для прохода на пять стадионов: "Фишт" в Сочи, "Ростов-Арена", "Екатеринбург Арена", "Солидарность Самара Арена" и "Нижний Новгород". В декабре Fan ID понадобится и на других спортивных объектах. Рассказываем, как получить эту виртуальную карту.
Как сообщается на сайте "Госуслуги", для оформления электронной карты болельщика необходимо посетить МФЦ. Однако если заранее подать заявку через государственный портал, время ожидания в многофункциональном центре значительно сократится, поскольку материалы будут уже загружены в базу.
Отметим, что оформляется Fan ID один раз, но при посещении матча он генерируется заново и привязывается к номеру билета. Поэтому перед каждым посещением придется заходить на сайт госуслуг и скачивать код заново. В будущем, правда, должно появиться специальное мобильное приложение, которое облегчит этот процесс.
Fan ID можно оформить как взрослому, так и ребенку. Это рекомендуется сделать не менее чем за пять дней до матча. Для оформления карты необходима регистрация на "Госуслугах".
Если вы хотите сократить время пребывания в МФЦ, сначала подайте заявку на оформление карты на сайте "Госуслуги". Для этого:
Fan ID должны оформить все, кто планирует присутствовать на стадионе в день матча. Это относится и к детям независимо от их возраста. Карту болельщика на несовершеннолетних оформляет в своем личном кабинете на "Госуслугах" один из родителей или представитель по нотариальной доверенности.
Дети от 14 лет могут самостоятельно заполнить анкету на "Госуслугах" и загрузить фотографию, пояснили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Карта болельщика необходима, чтобы купить билет на матч. Для этого нужно будет сообщить ее номер в кассе или ввести эту комбинацию цифр при покупке абонемента онлайн. Чтобы попасть на стадион, нужно будет предъявить QR-код, который сформируется в личном кабинете "Госуслуг" после покупки билета. Электронная карта болельщика оформляется один раз, уточняет "Чемпионат".
На прошлых международных соревнованиях для контроля на проходом зрителей на стадионы использовался «Паспорт болельщика», или, как его еще называли, Fan ID. Этот документ представлял собой ламинированный бейдж. Сейчас карта болельщика выпускается в электронном виде. В СМИ для обозначения новой электронной карты часто используется прежнее название — Fan ID.