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41 минуту назад

ЦСКА отказался от подписания контракта с Магнуссоном

Газета.Ruиещё 3

Московский ЦСКА не будет предлагать исландскому защитнику Хердуру Магнуссону новое трудовое соглашение. Об этом сообщает «СЭ».

ЦСКА отказался от подписания контракта с Магнуссоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, руководство армейского клуба предпочло отказаться от выполнения финансовых требований футболиста и сконцентрироваться на поиске альтернативы.

В настоящее время Магнуссон находится в статусе свободного агента. В ближайшее время он подпишет контракт с другим клубом.

Напомним, что в заключительном матче Кубка PARI Премьер ЦСКА оказался сильнее «Сочи».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой подопечных Владимира Федотова с минимальным счетом 2:1.

На четвертой минуте игры счет открыл защитник Игорь Дивеев. Спустя три минуты усилиями нападающего Федора Чалова красно-синим удалось увеличить преимущество до двух мячей.

Во втором тайме черноморцам удалось сократить отставание в счете усилиями Артема Макарчука.

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