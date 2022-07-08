Фанаты «Зенита» не будут оформлять Fan ID, но продолжат ходить на матчи

«Мы, фанаты «Зенита», в лице всех оф- и ультрас-группировок считаем, что основополагающим для СБГ-движения всегда являлось и является единство. Внутри каждого коллектива и движения в целом существуют полярные мнения касаемо действия и сроков начала бойкота «Fan ID». Чтобы не допустить раскола, мы с пониманием принимаем мнение всех. Каждый вправе сам решать, посещать ему матчи до полного введения «Fan ID» или нет.



С данного момента любые интриги и попытки выставить свое мнение выше общего будут жестко пресекаться, а их инициаторы будут считаться персонами нон грата!



Общая позиция движения остается неизменной: мы не будем оформлять «Fan ID», но при этом мы будем посещать матчи, где он не будет требоваться.



Данное решение сохранено по следующим причинам:



– В декабре, когда принималось решение об отказе в оформлении «Fan ID», мы не знали об этапах введения системы, о ее принципах и работе. Исходя из этого было решено действовать по ситуации и был выбран вариант именно отказа от оформления, чтобы не зависеть от сторонних факторов. Мы единогласно решили, что будем стоять на своем решении даже в том случае, если останемся одни.



– На новый сезон выкуплено 2/3 «Виража» относительно прошлого сезона. Эти люди доверяют нашим словам, как и еще 2000 владельцев абонементов на другие сектора нашего стадиона, выкупившие абонементы только на первую часть сезона в знак солидарности с нашей изначальной позицией.



– Мы не хотим иметь на оставшихся матчах без «Fan ID» картину, схожую с той, что была на финале Кубка России, когда, отказавшись от активной поддержки, часть людей начнет ходить на другие сектора, мотивируя это тем, что «Fan ID» еще не нужен, а последовательность наших заявлений уже не соблюдена.



– Мы верим, что повлиять может именно рациональный и организованный подход. Именно по этой причине мы проводили и освещали в СМИ юридический анализ, публиковали аналитические статьи о финансовой несостоятельности нововведения, озвучивали инициативы клуба по опросу посещаемости.



– Стадион – это главная площадка, где мы можем быть услышаны и можем создать резонанс. Мы хотим и будем использовать оставшееся нам время для выражения нашего мнения касаемо «Fan ID».



– Консолидированного мнения среди всех движений по форме бойкота, а также единой и последовательной программы в борьбе с «Fan ID» как не было, так и нет. Каждый высказывается от себя.



– Мы были и остаемся открытыми к совместным акциям. Мы готовы к конструктивным предложениям, которые будут взвешены и могут дать реальный результат, а не будут направлены на то, чтобы просто заявить и разойтись по разным углам.



Мы ЗА посещение матчей, где нет «Fan ID», где поход на футбол все еще остается праздником! Мы ПРОТИВ посещения матчей, где есть «Fan ID», где поход на футбол для избранных!» – сказано в заявлении «Ландскроны».