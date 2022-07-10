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2 часа назад

«Зенит» издевательски высмеял разгром «Спартака»

Евро-футбол.Руиещё 2

В субботу, 9 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся поединок за Суперкубок между местным «Зенитом» и столичным «Спартаком». «Сине-бело-голубые» уверенно разобрались с москвичами, отгрузив в их ворота четыре безответных мяча.

Пресс-служба питерцев посмеялась над провалом «красно-белых» в телеграм-канале. «Зенит» разместил видеоролик из мультфильма о миньонах. Один из персонажей был одет в красную одежду и не мог разбить доску с надписью «выиграть матч».

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После неудачной попытки к нему подходит другой миньон в синей форме и начинает бить его о доску. Во время происходящего на экране мелькает табло с результатами недавних поединков, в которых «Зенит» громил москвичей.

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