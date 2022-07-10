«Зенит» издевательски высмеял разгром «Спартака»

В субботу, 9 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся поединок за Суперкубок между местным «Зенитом» и столичным «Спартаком». «Сине-бело-голубые» уверенно разобрались с москвичами, отгрузив в их ворота четыре безответных мяча.

Пресс-служба питерцев посмеялась над провалом «красно-белых» в телеграм-канале. «Зенит» разместил видеоролик из мультфильма о миньонах. Один из персонажей был одет в красную одежду и не мог разбить доску с надписью «выиграть матч».