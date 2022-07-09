Возмущенные москвичи задумались о бойкоте

Сезон в России начнётся с дерби: «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок. Стартовый свисток матча прозвучит 9 июля в 19:00 на стадионе «Газпром Арена». Выиграет ли «Зенит» трофей снова или «Спартак» победит на выезде? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Зенит» - «Спартак»: прогноз и ставки на Суперкубок России 9 июля, коэффициенты букмекеров

9 июля в финале Суперкубка России сразятся «Зенит» и «Спартак».Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами петербуржцев. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 1.26, это примерно 63% вероятности. Шансы «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 3.90 (16%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 – за 2.15.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.85. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа хозяев поля со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

«Зенит» теряет игроков, но шансы победить все равно высоки

Четыре года подряд «Зенит» становится чемпионом России. И это не случайность, а приятная стабильность для петербуржцев. Игроки приходят и уходят, а сине-бело-голубые все равно на вершине турнирной таблицы. И оставили за собой два последних Суперкубка. Можно сделать приятный хет-трик.

В это межсезонье клуб покинули Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Юри Алберто и Станислав Крицюк. Ходят слухи о Венделе и Вильмаре Барриосе, но пока латиноамериканцы в строю.

Компенсировать ушедших есть кем. Судя по трансферам, слабее «Зенит» не станет. Зелимхан Бакаев, Матео Касьерра и Родригао хорошо знакомы российским болельщикам. А еще есть дуэт из чемпионата Бразилии - Иван и Густаво Мантуан. Это темные лошадки, но лишними в Петербурге они точно не будут.

Мало того, что «Зенит» сильнее по составу, так петербуржцы еще и сыграют на своем родном стадионе - «Газпром Арена». В Санкт-Петербурге спартаковцы не побеждали с 2012 года - уже 10 лет.

Сине-бело-голубые - явные фавориты встречи. Может быть, они не смогут уложиться в 90 минут, но точно не проиграют. Сделать ставку на то, что «Зенит» не проиграет по итогам 90 минут, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.53.

Несмотря на плюсы бело-голубых у москвичей тоже есть шанс на этот матч. «Спартак» может побиться, вопрос получится ли перевернуть игру? В этом большей уверенности нету.

Есть ли шансы у «Спартака»?

«Спартак» подходит к Суперкубку в неплохом настроении: красно-белые закрыли прошлый сезон победой в Кубке России над «Динамо», а в межсезонье сыграли три товарищеских матча с клубами ФНЛ: 2 победы - над «Енисеем» и «Балтикой» и ничья с «Аланией».

Главное изменение в «Спартаке» - на тренерском мостике. Паоло Ваноли покинул клуб, его место занял малоизвестный испанец Гильермо Абаскаль. Смена тренера - явление непредсказуемое, команде нужно привыкнуть к требованиям нового наставника.

Не обошлось и без потерь: клуб покинули Зелимхан Бакаев и Самуэль Жиго. Пополнили состав команды Антон Зиньковский и Мачей Рыбус. Удалось сохранить Виктора Мозеса, хотя нигериец и пропустил почти весь предсезонный этап. А вот Кристофер Мартинс до сих пор восстанавливается от травмы.

Москвичей возмутило решение провести матч в Санкт-Петербурге, Ходили разговоры даже о возможном бойкоте матча спартаковцами. Но в итоге красно-белые выйдут на поле и поборются за трофей. Это тот случай, когда они точно ничего не потеряют, а вот приобрести трофей - могут.