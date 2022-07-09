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3 часа назад

Арбитр ФИФА совершил каминг-аут впервые в истории

Lenta.ru

Бразильский арбитр Игорь Беневенуто совершил каминг-аут. Его слова приводит Globo.

Арбитр ФИФА совершил каминг-аут впервые в истории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бразилец стал первым в истории судьей категории Международной федерации футбола (ФИФА), объявившим о своей гомосексуальности. Он подчеркнул, что ненавидел футбол с детства.

«Я не выносил мачизма и предубеждений, замаскированных под шутку. Это было "мужское дело", и я с раннего возраста знал, что я гей. Игра в футбол не была долгосрочным вариантом, поэтому я стал судьей», — рассказал Беневенуто.

Бразилец работает судьей 23 года. С 2021-го он стал арбитром категории ФИФА.

4 июля олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Астрид Якобсен совершила каминг-аут. Она заявила, что ей никогда не было стыдно за свои чувства, однако ранее она не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации никому, кроме семьи.

Футбол,Астрид Якобсен,
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