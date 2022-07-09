"Испытываю гордость": Боярский о победе «Зенита» в Суперкубке

"Все написано на табло. 4:0 - достаточный аргумент для того, чтобы быть в восторге от прошедшего матча, - сказал Боярский. - Испытываю гордость и счастье за то, что наши футболисты самые сильные в стране. Я очень рад за них и всех болельщиков "Зенита".