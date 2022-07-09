Романцев назвал стыдным поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"

Московский "Спартак" потерпел заслуженное поражение в матче с санкт-петербургским "Зенитом" за Олимп - Суперкубок России по футболу. Такое мнение в субботу журналистам высказал бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев.
"Нужно спрашивать с тех, кто ставит игроков на поле. Мне не больно, но каждый получает то, что он заслуживает. Стыдно, это другое дело: надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4. Вот это стыдно", - сказал Романцев.
Матч за Суперкубок России прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился поражением "Спартака" со счетом 0:4.
Следующий матч "Спартак" сыграет 16 июля на выезде с грозненским "Ахматом" в первом туре чемпионата России.