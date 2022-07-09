Романцев назвал стыдным поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"

"Нужно спрашивать с тех, кто ставит игроков на поле. Мне не больно, но каждый получает то, что он заслуживает. Стыдно, это другое дело: надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4. Вот это стыдно", - сказал Романцев.