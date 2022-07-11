Погба вернулся в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» объявил о возвращении в клуб французского полузащитника Поля Погба. Сообщение доступно на сайте команды.

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29-летний хавбек сборной Франции перешел в стан туринцев из «Манчестер Юнайтед». Погба заключил контракт с «Ювентусом» на правах свободного агента. Трансферная стоимость француза, по оценке портала Transfermarkt, на момент сделки составляла 48 миллионов евро.

Погба выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Он перешел в клуб из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В составе МЮ он выиграл Кубок Английской лиги, а также становился победителем Лиги Европы.