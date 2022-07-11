Нападающий Дембеле прибыл в "Барселону" для подписания контракта

Вингер Усман Дембеле прибыл в Барселону для подписания нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет подписано до лета 2024 года. Сообщается, что французский футболист, у которого в июле закончился контракт с "Барселоной", согласился на понижение зарплаты. Накануне сообщалось, что Усман Дембеле может перейти в лондонский "Челси".

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги Дембеле принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить один мяч и сделать 13 результативных передач. В прошедшем сезоне "Барселона" заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка в 38 матчах. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский "Реал", которому удалось набрать 86 баллов.