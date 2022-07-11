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2 часа назад

Нападающий Дембеле прибыл в "Барселону" для подписания контракта

Газета.Ru

Вингер Усман Дембеле прибыл в Барселону для подписания нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий Дембеле прибыл в "Барселону" для подписания контракта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, соглашение будет подписано до лета 2024 года. Сообщается, что французский футболист, у которого в июле закончился контракт с "Барселоной", согласился на понижение зарплаты. Накануне сообщалось, что Усман Дембеле может перейти в лондонский "Челси".

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги Дембеле принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить один мяч и сделать 13 результативных передач. В прошедшем сезоне "Барселона" заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка в 38 матчах. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский "Реал", которому удалось набрать 86 баллов.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала одного из игроков "Барселоны" из-за чрезмерного употребления алкоголя во время отпуска на Ибице.

Футбол,Фабрицио Романо,Усман Дембеле,Реал,
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