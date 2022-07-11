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1 час назад

Знаменитый бразильский болельщик Савойя попросил гражданство у Путина

Чемпионат.com

Бразильский болельщик Томер Савойя, который прославился на Чемпионате мира-2018, посетил матч Суперкубка России-2022 между «Зенитом» и «Спартаком». Во время игры Томер попросил российское гражданство у президента страны Владимира Путина.

Знаменитый бразильский болельщик попросил Путина о помощи
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», — видеообращение болельщика показал Telegram-канал «Футбольный биги».

Напомним, что Савойя стал широко известен в России во время Чемпионата мира по футболу 2018 года благодаря своим ярким фразам, которые разлетелись в рунете. В Бразилии он работает журналистом на спортивном телеканале, а Россию посещает в качестве болельщика. Примечательно, что на нём была та же самая шапка с рогами, что и на Мундиале.

Футбол,Владимир Путин,Зенит,Спартак,
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