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1 час назад

«ПСЖ» хочет расстаться с 11 футболистами — СМИ

Матч ТВ

Руководство французского футбольного «Пари Сен-Жермен» выставило на трансфер 11 игроков, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

«ПСЖ» хочет расстаться с 11 футболистами
Фото: ReutersReuters

Как отмечается в материале, клуб планирует продать, в том числе, защитников Абду Диалло и Лейвина Курзава, полузащитников Леандро Паредеса, Жоржиньо Вейналдума, Андера Эрреру, нападающего Мауро Икарди.

Сообщается, что у «ПСЖ» могут возникнуть трудности с трудоустройством футболистов по нескольким причинам. Так, интерес «Манчестер Юнайтед» к Паредесу угас в связи с высокими запросами парижан, которые установили цену на игрока в размере 35 миллионов евро. Кроме того, некоторые футболисты, с которыми клуб хочет расстаться, подешевели за время выступления за французскую команду.

При этом Le Parisien подчеркивает, что клуб не имеет претензий к форварду Неймару со спортивной точки зрения, несмотря на то, что бразилец иногда опаздывает на тренировки.

Новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» в июле был назначен Кристоф Галтье, сменивший в должности Маурисио Почеттино.

Футбол,Кристоф Галтье,Леандро Паредес,Манчестер Юнайтед,
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