Трансферы-2022: Роналду может перейти в «ПСЖ»

Представители клуба уже вступили в переговоры с агентом португальца.

Фото: HAROLD CUNNINGHAM/GETTY IMAGES HAROLD CUNNINGHAM/GETTY IMAGES

Футбольный мир потрясла новость о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По информации авторитетного португальского инсайдера Педру Алмейды, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже ведёт переговоры с агентом форварда Жорже Мендешем по поводу потенциального перехода.

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Если он состоится, сбудется мечта миллионов любителей футбола по всему миру – феноменальный португалец и Лионель Месси будут играть за одну команду. Видимо, владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи не остановится ни перед чем в попытках выиграть Лигу чемпионов.

Уход из «Манчестер Юнайтед» — дело времени. Первые новости об отсутствии Криштиану Роналду на сборах клуба не воспринимались всерьёз, но, когда клуб объявил состав на предсезонное турне в Таиланде, стало понятно: португалец продолжает бунтовать и провоцирует клуб. Журналисты иностранных СМИ уже «отправляли» Криша и в «Челси», и в «Барселону», и в «Рому». Теперь история с «ПСЖ» – и именно этот вариант выглядит почти идеальным вариантом для Роналду и клуба.

— Криш может воссоединиться с Серхио Рамосом. Испанец находится на втором месте по количеству совместных матчей с нападающим – 339. А по количеству времени вместе у них 28 440 минут – это рекорд. На двоих они соорудили 15 голов. Да, последний сезон получился для Рамоса сложным. Но, судя по убойным тренировкам испанского защитника, он намерен вернуться в основу «ПСЖ».

— Роналду и Месси в одной команде – космос! На протяжении последнего десятилетия слухи об этом уже были, но они ни разу не претворились в реальность. На двоих у нападающих 12 «Золотых мячей», и собрать вместе двух самых ярких игроков века – отличный челлендж для владельца парижан. И ожидаемый (просто огромный) маркетинговый успех.

— «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара, и Роналду сможет стать ему отличной заменой. Звёздный статус, крутая результативность (если Криш много забивал в Англии, то во Франции забьёт ещё больше) + португалец менее капризен и не подвержен травмам.

— Роналду получит хороший контракт, возможность побороться за победу в ЛЧ, ещё одно чемпионство и прекрасную статистику.