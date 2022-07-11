Дочерям Карпина отказали в оформлении Fan ID

Две дочери главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина получили отказ в оформлении карточки болельщика Fan ID. Об этом сообщила супруга тренера Дарья Карпина. По словам девушки, проблема в оформлении Fan ID для дочерей заключается в том, что у детей нет свидетельства о рождении российского образца.

Подавала ли я заявки на дочек? На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением. Что делать дальше? Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ", — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».