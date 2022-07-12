Календарь РПЛ на новый сезон: "Спартаку" будет тяжело?

Изучаем расписание нового сезона.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

15 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Судя по летним спаррингам, «Зенит» снова вступает в чемпионат безоговорочным фаворитом. А что у топов по календарю? Давайте разбираться.

Видео дня

«Зенит»

У «Зенита» комфортный график. Сине-бело-голубые начнут сезон в гостях с «Химками», а затем сыграют два матча дома — с «Крыльями Советов» и «Локомотивом». В первом круге у команды Семака чередуются матчи с аутсайдерами и грандами. Так, например, после «Локомотива» питерцы отправятся на выезд в Грозный, а потом примут ЦСКА. В седьмом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом», через неделю – на выезде со «Спартаком», затем – дома с «Оренбургом», а в 10-м туре — в Москве с «Динамо».

Перед уходом на зимнюю паузу «Зенит» сыграет с «Ахматом» и «Торпедо», а возобновит сезон матчами с «Нижним Новгородом» и «Химками». Самый тяжёлый отрезок у команды Семака намечается с 20-го по 27-й тур: в этот период сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА, «Локомотивом», «Ростовом», «Динамо», «Спартаком» и «Краснодаром». Закончит сезон «Зенит» играми с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

«Динамо»

Бело-голубые начнут сезон четырьмя домашними матчами из шести: «Ростов», «Торпедо», «Краснодар», «Спартак». Перед «быками» команда Йокановича сыграет на выезде с «Факелом» и «Крыльями Советов». После шестого тура «Динамо» будет чередовать матчи дома и в гостях, а на зимнюю паузу уйдёт после игр с «Ростовом» и ЦСКА.

Во второй части чемпионата главные матчи бело-голубые проведут в 19-м, 21-м, 22-м, 24-м и 29-м турах — с «Краснодаром», «Сочи», «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.

«Спартак»

У «Спартака» самый тяжёлый календарь. Красно-белые начнут сезон в Грозном, с 5-го по 10-й тур проведут матчи с «Сочи», «Динамо», «Зенитом», «Ростовом» и «Локомотивом», а перед зимней паузой сыграют на выезде с «Сочи» и «Локо». Март у «Спартака» должен пройти более-менее спокойно: домашние игры с «Уралом», «Факелом» и «Ахматом» + гостевая с «Оренбургом». Затем команду Абаскаля ждёт второй тяжёлый отрезок (с 22-го по 28-й тур), который вместит матчи с «Динамо», «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА. Завершит сезон «Спартак», как и начнёт, на выезде – в Самаре.

ЦСКА

На счастье Федотова, ЦСКА избежит на старте больших матчей. В июле-начале августа красно-синие сыграют с «Уралом», «Сочи», «Нижним Новгородом» и «Факелом».

Тяжёлый календарь у ЦСКА будет осенью: с 12-го по 17-й тур армейцы встретятся с «Динамо» (дважды), «Спартаком» и «Локомотивом». В конце чемпионата ЦСКА ждёт экстремальная полоса препятствий из «Спартака», «Краснодара» и «Ростова».

«Локомотив»

«Локомотиву» некогда будет раскачиваться: уже в первых четырёх турах железнодорожники сыграют с «Ростовом», «Зенитом» и «Краснодаром». Тяжёлый отрезок ждёт красно-зелёных и перед зимней паузой: с 14-го по 17-й тур — «Динамо», ЦСКА, «Урал» и «Спартак». Во второй части сезона железнодорожники будут чередовать матчи с топами и аутсайдерами.

«Краснодар»

У «Краснодара» старт сезона будет не проще, чем у «Локомотива»: среди первых пяти соперников «Спартак», «Локо» и «Динамо», а также непростой выезд в Екатеринбург. В конце сезона «быков» ждут гостевая встреча с «Зенитом», игры дома с «Ростовом» и ЦСКА и выезд в Грозный напоследок. Самые проходные матчи, на первый взгляд, у «Краснодара» запланированы на концовку первой части сезона и начало второй: «Факел», «Оренбург», «Торпедо».

«Сочи»