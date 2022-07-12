Дани Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к футболистам

«Я не грущу из-за ухода. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход. Подписав контракт, я ясно дал понять, что я уже не двадцатилетний парень, что я хочу решать все дела открыто, без утайки. Но этот клуб грешил в последние годы. «Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю. Как болельщик «Барсы», я бы хотел, чтобы она вела дела иначе», — приводит слова Алвеса The Guardian.