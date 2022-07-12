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56 минут назад

Дани Алвес раскритиковал "Барселону" за отношение к футболистам

Газета.Ru

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о своем уходе из команды и заявил, что клуб не заботится о своих легендах.

Дани Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к футболистам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не грущу из-за ухода. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход. Подписав контракт, я ясно дал понять, что я уже не двадцатилетний парень, что я хочу решать все дела открыто, без утайки. Но этот клуб грешил в последние годы. «Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю. Как болельщик «Барсы», я бы хотел, чтобы она вела дела иначе», — приводит слова Алвеса The Guardian.

Каталонцы не стали продлевать контракт с игроком, который действовал до 30 июня этого года. Однако, Алвес был готов подписать контракт на год, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что последним клубом Дани Алвеса был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за невыплаты долгов по заработной плате.

До этого бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл с клубом 23 трофея.

Футбол,
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