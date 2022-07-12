Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца вернуться в ЦСКА

Lenta.ruиещё 1

Агент бразильского нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра оценил шансы игрока вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца вернуться в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель 38-летнего форварда подчеркнул, что Лав готов рассмотреть предложение со стороны «армейцев». Он добавил, что форвард заинтересован в возвращении в клуб.

Последней командой в карьере Лава был датский «Митьюлланд». В 2022 году форвард провел девять матчей и забил один гол за датчан. До этого он выступал за «Кайрат», «Коринтианс», «Бешикташ», «Аланьяспор», «Монако».

Лав дважды приходил в ЦСКА. С 2004-го по 2011 год он провел 158 матчей в составе красно-синих и забил 79 голов. В 2013 году он во второй раз в карьере присоединился к ЦСКА.

Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России. В 2005 году Лав в составе «армейцев» завоевал Кубок УЕФА.

Футбол,Вагнер Лав,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители