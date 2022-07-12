Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца вернуться в ЦСКА

Агент бразильского нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра оценил шансы игрока вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

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Представитель 38-летнего форварда подчеркнул, что Лав готов рассмотреть предложение со стороны «армейцев». Он добавил, что форвард заинтересован в возвращении в клуб.

Последней командой в карьере Лава был датский «Митьюлланд». В 2022 году форвард провел девять матчей и забил один гол за датчан. До этого он выступал за «Кайрат», «Коринтианс», «Бешикташ», «Аланьяспор», «Монако».

Лав дважды приходил в ЦСКА. С 2004-го по 2011 год он провел 158 матчей в составе красно-синих и забил 79 голов. В 2013 году он во второй раз в карьере присоединился к ЦСКА.