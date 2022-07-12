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48 минут назад

Слуцкий развёз абонементы болельщикам «Рубина»

Чемпионат.com

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, а также полузащитники Даниил Кузнецов и Ленар Фаттахов развезли партию абонементов болельщикам казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото дня: Леонид Слуцкий лично развозит абонементы болельщикам «Рубина»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел в Первую лигу (экс-ФНЛ). Руководство казанцев приняло решение продолжить работу с 51-летним специалистом. Первые 65 болельщиков, оформившие абонемент на сезон-2022/2023, получат его из рук футболистов «Рубина».

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Новый сезон начнётся для команды Слуцкого домашним матчем с «Родиной», который состоится на «Ак Барс Арене» в Казани 17 июля. 24 июля «Рубин» отправится в Красноярск на матч с «Енисеем», а 1 августа вновь сыграет дома — с «Уфой».

Футбол,Даниил Кузнецов,
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