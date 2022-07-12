Стал известен гонорар судей за работу на Суперкубке России

В субботу, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» встречались в матче за Суперкубок России. Петербуржцы одержали победу со счётом 4:0 и стали обладателями трофея. Стал известен гонорар, который получили судьи за работу на этом матче. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

По информации источника, главный арбитр встречи Владимир Москалёв заработал чуть более 300 тысяч рублей. Все судьи матча «Зенит» — «Спартак» получили тройную зарплату, так как за важные матчи предусмотрена надбавка.

Таким образом, гонорар главного арбитра Владимира Москалёва за судейство матча за Суперкубок составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалёв получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасёв — 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин — 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников — 65 250 рублей.

За судейство финала Кубка России и Суперкубка — тройная оплата. Как известно, сейчас главный арбитр получает 115 тысяч рублей за один матч в РПЛ.

С 19-го тура сезона-2022/2023 гонорар возрастёт до 200 тысяч рублей за матч. Соответственно, повысятся и выплаты помощникам арбитра – с 55 до 100 тысяч. Видеоарбитру – с 57 до 100 тысяч. Ассистенту видеоарбитра – с 28 до 50 тысяч.