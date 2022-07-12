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46 минут назад

В выборах на пост президента РПЛ будет участвовать один кандидат — Александр Алаев

Чемпионат.com

Избирательная комиссия Российской Премьер-Лиги завершила приём заявлений для участия в выборах на пост президента РПЛ. В выборах будет участвовать один кандидат – Александр Алаев, который с 7 июля 2022 года занимает должность и. о. президента РПЛ.

В выборах президента РПЛ будет участвовать один кандидат
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.

Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.

Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-4753305-v-vyborah-na-post-prezidenta-rpl-budet-uchastvovat-odin-kandidat-aleksandr-alaev.html?utm_source=copypaste

Футбол,Ашот Хачатурянц,Александр Алаев,Сергей Прядкин,
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