Странная тренировка "Тоттенхэма": Кейна тошнило, а Сон потерял сознание

Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле.

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Главный тренер лондонцев Антонио Конте заставил футболистов 42 раза пробежать через все поле после двухчасовой тренировки, проходившей в 30-градусную жару.

30-летний полузащитник в какой-то момент потерял сознание и упал. Харри Кейн и массажисты помогли ему подняться. Самому форварду тоже было плохо – он испытывал приступ тошноты.

Открытая тренировка «шпор» прошла в присутствии около 6 тысяч местных болельщиков.