Кудряшов завершил карьеру в сборной России по футболу

Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу.
Защитник, которому в апреле исполнилось 35 лет, признался, что мечтал выступить еще на одном крупном турнире, но после отстранения сборной России от международных соревнований решил завершить выступления за национальную команду.
— У меня была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После турнира в России я хотел сыграть еще на одном. Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар.
В итоге принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола. Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания — море! Дай бог, помимо этого сезона проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну, — приводит слова Кудряшова сайт Российского футбольного союза (РФС).
Кудряшов впервые был вызван в сборную России в 2016 году, провел за нее 48 матчей и забил один мяч. На счету защитника выступления на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Последним клубом россиянина был турецкий «Антальяспор».