Кудряшов завершил карьеру в сборной России по футболу

— У меня была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После турнира в России я хотел сыграть еще на одном. Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар.



В итоге принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола. Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания — море! Дай бог, помимо этого сезона проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну, — приводит слова Кудряшова сайт Российского футбольного союза (РФС).