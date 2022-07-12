«Напичкали наркотиками» — как грабили экс-футболиста «Динамо»

— У Александра Фёдоровича есть друг, с которым они знакомы больше 20 лет. Этот друг, Николай Игоревич Вишняков, полковник в отставке, — рассказала Валентина «Матч ТВ». — Он втерся к Маховикову в доверие и предложил ему положить деньги под большие проценты в банк. В итоге Вишняков присвоил себе 141 тысячу рублей, но доказать этот факт трудно.



Затем Вишняков познакомил Александра с Мариной, но она не Смирнова, как писали ранее, а Сидорова. У них была цель женить её на Маховикове, потому что мы с ним уже в разводе, и завладеть квартирой. Они его подпаивали, напичкали наркотиками, когда я приехала из Германии, Александр был просто никакой.



Александр сидел, выпивал с этой Мариной. Деньги у него хранились в конвертах, в книгах, а она это видела, затем попросила дать ей их пересчитать.



Вишняков пользовался его банковскими картами. Он настолько обнаглел, что даже в салон красоты ходил, а Маховиков в жизни там не был. Общая сумма где-то 360 тысяч рублей. 120 тысяч Вишняков вернул и сознался, заявил, что это якобы долг. Насчет остальных денег говорит: «Ничего не брал, до свидания». Но за ним долг 206 тысяч.



Затем он решил подкинуть карты Маховикову обратно, но одна из них — видимо, случайно — оказалась картой Вишнякова. Это ещё одно доказательство, что они были у него.



Мы обратились в «Динамо», они обещали помочь и дать юриста. Также я звонила Николаю Толстых [бывший генеральный директор «Динамо»], — заявила бывшая супруга игрока.