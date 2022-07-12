Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»

33-летний нападающий Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает источник, вероятно, футболист прибыл в казанский клуб для поддержания физической формы, пока не найдет себе новую команду. Дзюба и Слуцкий вместе работали в сборной России и сохранили теплые отношения.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры.