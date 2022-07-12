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27 минут назад

Нападающий Дзюба прибыл в расположение казанского "Рубина"

Газета.Ru

33-летний нападающий Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает источник, вероятно, футболист прибыл в казанский клуб для поддержания физической формы, пока не найдет себе новую команду. Дзюба и Слуцкий вместе работали в сборной России и сохранили теплые отношения.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и «Фенербахче», а агент Магомеда Оздоева — об интересе «Галатасарая». Также отмечалось, что 33-летний форвард имеет предложение из Китая, но отклонил его несмотря на зарплату в 2 млн долларов в год.

Футбол,Артем Дзюба,Илья Казаков,Магомед Оздоев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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