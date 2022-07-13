Каттани ушел с поста спортивного директора «Спартака»

«Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем.



Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе», — говорится в сообщении на сайте клуба.