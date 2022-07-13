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1 час назад

Спортивный директор "Спартака" Каттани ушел из московского клуба

Газета.Ruиещё 3

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани принял решение покинуть российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Каттани ушел с поста спортивного директора «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем.

Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Итальянец работал в «Спартаке» с конца 2021 года.

В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок, в котором москвичи потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:4.

Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что в высшем руководстве московского «Спартака» произойдут изменения.

Футбол,Динамо,Зенит,Спартак,
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